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К послам Большой семерки обратятся по вопросу выплаты пенсий переселенцам и жителям ОРДЛО

27.02.2018 21:45
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К послам Большой семерки обратятся по вопросу выплаты пенсий переселенцам и жителям ОРДЛО

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека обратится к послам Большой семерки по законопроекту о пенсионных выплатах ВПО и гражданам, оставшимся на неподконтрольной территории. Об этом сообщает Восточный фарватер.
«Председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря заявил, что сегодня он направит письмо послам Большой семерки в Украине с просьбой содействовать рассмотрению парламентом Украины законопроекта о выплате пенсий гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса, и вынужденным переселенцам», — сказано в сообщении Комитета.
«К сожалению, в очередной раз в повестке дня на этой пленарной неделе отсутствует законопроект 6692, который уже прошел все Комитеты ВРУ и касается права на получение пенсий, в первую очередь, вынужденными переселенцами гражданам Украины, которые остались на временно оккупированной территории Донбасса», — сказал Немыря во время заседания Согласительного совета ВР.
«Сегодня я направлю письмо послам Большой семерки в Украине с просьбой способствовать положительному решению этого вопроса, чтобы наши граждане, которые пострадали из-за агрессии России, смогли получать пенсии», — добавил он.
Речь идет о Проекте Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан, рег. № 6692, который разработан при содействии международных организаций, в частности ООН, Совета Европы, Норвежского совета по делам беженцев и общественных организаций.
«Я не понимаю, почему законопроект, который поддерживают внутри Украины и за ее пределами, и который может решить такой ​​насущный вопрос как выплата пенсий, игнорируется руководством парламента», — резюмировал председатель Комитета.



Теги: Донбасс, обращение, переселенцы, ОРДЛО, пенсии
 
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