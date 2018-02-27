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Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда
27.02.2018 18:24
На самом деле хороших политиков в Украине не будет. В первую очередь – из-за нашей ментальности.
Но мы можем сделать так, чтобы политики, раз ограбившие украинцев, даже теоретически не могли прийти к власти опять. В этом наша задача. Это и называется на самом деле "люстрация выборами". И только в таком случае политики начинают бояться народа.
Поэтому я не обвиняю людей, которые проголосовали за Порошенко в 2014-м. Все могут ошибаться.
Но когда смотрю на президентский рейтинг Порошенко сейчас, второй по стране после всего, что он сделал с Украиной, то становится понятно: наш народ ничего не учит...
Источник: vesti-ukr.com.
Теги: Украина, Донбасс, народ, правительство, выборы президента, Порошенко
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