Корнейчук: Почему в Украине хороших политиков не будет никогда

27.02.2018 18:24

На самом деле хороших политиков в Украине не будет. В первую очередь – из-за нашей ментальности.

Но мы можем сделать так, чтобы политики, раз ограбившие украинцев, даже теоретически не могли прийти к власти опять. В этом наша задача. Это и называется на самом деле "люстрация выборами". И только в таком случае политики начинают бояться народа.

Поэтому я не обвиняю людей, которые проголосовали за Порошенко в 2014-м. Все могут ошибаться.

Но когда смотрю на президентский рейтинг Порошенко сейчас, второй по стране после всего, что он сделал с Украиной, то становится понятно: наш народ ничего не учит...

Источник: vesti-ukr.com.