На Донбассе добыты новые доказательства финансирования Россией террористов

27.02.2018 19:59

Генеральная прокуратура передала в Министерство иностранных дел для дальнейшего использования в международных судах доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе и участия в них российских военных. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает obozrevatel.com.

"Установлено, что 20.07.2017 года около 4:00 15 минут боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил Российской Федерации, была предпринята попытка прорыва на позиции

Вооруженных Сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", - написал Лысенко. Он отметил, что по результатам боевого столкновения были убиты четыре боевика, один из которых является гражданином России, а также трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывной оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П", - сообщил представитель ГПУ.

Он отметил, что по данным Министерства обороны указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, Лысенко рассказал, что убитые боевики были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена ​​на территории России (г. Казань, г. Ростов-на-Дону и т.д.).

Лысенко отметил, что при осмотре места боя в участников незаконного вооруженного группировки были также обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, изготовленных в России.