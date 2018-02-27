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На Донбассе добыты новые доказательства финансирования Россией террористов
Генеральная прокуратура передала в Министерство иностранных дел для дальнейшего использования в международных судах доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе и участия в них российских военных. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает obozrevatel.com.
"Установлено, что 20.07.2017 года около 4:00 15 минут боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил Российской Федерации, была предпринята попытка прорыва на позиции
Вооруженных Сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", - написал Лысенко. Он отметил, что по результатам боевого столкновения были убиты четыре боевика, один из которых является гражданином России, а также трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
"В ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывной оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П", - сообщил представитель ГПУ.
Он отметил, что по данным Министерства обороны указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных Сил РФ.
Кроме того, Лысенко рассказал, что убитые боевики были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена на территории России (г. Казань, г. Ростов-на-Дону и т.д.).
Лысенко отметил, что при осмотре места боя в участников незаконного вооруженного группировки были также обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, изготовленных в России.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, финансирование, МИД, прокуратура, боевики, ВСУ, террористы, Минобороны
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