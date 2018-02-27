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Непригодным по состоянию здоровья военным хотят разрешить служить в ВСУ

27.02.2018 14:32
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Непригодным по состоянию здоровья военным хотят разрешить служить в ВСУ

Верховная Рада намерена предоставить военнослужащим, которые признаны военно-медицинскими комиссиями по состоянию здоровья непригодными к службе, при определенных условиях остаться на службе, сообщает inforesist.org.

Соответствующий законопроект №6052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании отдельных вопросов прохождения гражданами воинской службы поддержали в первом чтении 233 народных депутата.

«Закон урегулирует возможность лиц, если они имеют желание, продолжить службу в Вооруженных силах Украины по контрактам по отдельным специальностям, определенным Генштабом Министерства обороны, несмотря на выводы военно-медицинских комиссий», — сказал народный депутат Иван Винник, представляя законопроект.

Согласно законопроекту, перечень должностей, которые могут занимать военнослужащие, признанные военно-медицинскими комиссиями непригодными к службе, определяет Министерство обороны и другие центральные органы исполнительной власти, которые осуществляют руководство военными формированиями.

По словам Винника, такие военные могут работать в тылу, в военных комиссариатах, в структуре Министерства обороны.



Теги: Донбасс, здоровье, военные, Верховная Рада, ВСУ, Минобороны
 
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