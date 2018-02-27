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Офис венгерского союза в Ужгороде подожгли второй раз за месяц
По предварительным данным, в окно бросили коктейль молотова. В Ужгороде в ночь на вторник произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области на своей странице в Facebook, передаёт Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую Правду.
По информации полиции, в 3:00 утра на линию "102" поступило сообщение о пожаре в офисном помещении на Православной набережной в Ужгороде. В результате пожара никто не пострадал. Сумма ущерба устанавливается.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.
Местное издание со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что выгорело около 25 кв. м. помещения, а пожару предшествовал взрыв у здания КМКС. Вероятно, это опять был "коктейль Молотова", брошенный в окно.
Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники тоже бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации "Фаланга".
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Венгрия, Ужгород, офис, полиция, Закарпатье, уголовное дело
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