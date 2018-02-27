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Срочное заявление Тимошенко: готовится окончательное разграбление страны. ВИДЕО

27.02.2018 08:41
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Срочное заявление Тимошенко: готовится окончательное разграбление страны. ВИДЕО

Лидер президентской гонки и возможный будущий Президент Украины Юлия Тимошенко выступила перед украинским народом со срочным заявлением, сообщает novyny24.com.ua.

Юлия Владимировна заявила, что на этой сессионной неделе готовится окончательное разграбление Украины.

По словам политика, пророшеновские депутаты приготовили абсолютно коррупционные законы направленные на копеечную приватизацию дорогостоящих украинских объектов кланом Петра Порошенко.

Тимошенко в очередной раз предупредила барона Петра Порошенко, что ему это не сойдет с рук!

Внимательно слушать до конца:



Теги: Украина, Донбасс, коррупция, выборы президента, Порошенко, Тимошенко, грабеж
 
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