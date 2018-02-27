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В Украине за год в два раза больше стали торговать людьми

27.02.2018 14:50
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В Украине за год в два раза больше стали торговать людьми

В 2017 году украинские полицейские выявили 346 фактов торговли людьми. Хотя еще в 2014 году подобных случаев насчитывалось 109, в 2015 – 111, в 2016 – 115. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает РБК.

Полицейским удалось установить личности 111 работорговцев. При этом в 2014 были выявлены 42 таких преступника, в 2015 году – 47, в 2016 – 42. Дела против 123 торговцев людьми поданы в суд (в 2014 – 85, в 2015 – 90, в 2016 – 61). Арестованы 43 человека (в 2014 – 26, в 2015 – 24, в 2016 – 22).

"Торговля людьми является трагедией современного общества. Это современная форма рабства, она является наиболее растущей индустрией в мире" - подчеркнул Князев.

По его словам, в 2018 году Украину переведут в первую группу стран по борьбе с торговлей людьми. А 2017 год в Украине стал годом борьбы с торговлей "живым товаром".

"На национальном уровне прошлый год был определен годом противодействия торговле людьми. Мы прекратили деятельность 16 организованных преступных группировок, которые массово вербовали людей и отправляли их в сексуальное рабство. Такие результаты достигнуты впервые за 5 лет", - отметил он.

Напомним, недавно посол США в Украине Мари Йованович сообщила о том, что Украина уже вышла из группы риска в плане распостранения торговли людьми.

Напомним, в аэропорту "Жуляны"в Киеве правоохранители задержали студента и жительницу Чернигова. Они вербовали и продавали украинских девушек за границу в сексуальное рабство.

Ранее сообщали о том, что 6 февраля столичной прокуратурой при попытке отправить трех украинских девушек в Турцию для сексуальной эксплуатации, задержан 24-летний гражданин Азербайджана.



Теги: Украина, США, Донбасс, Турция, торговля людьми, Нацполиция
 
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