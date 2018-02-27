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Зима задержится: Синоптики прогнозируют еще месяц холодов

27.02.2018 12:21
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Зима задержится: Синоптики прогнозируют еще месяц холодов

Синоптики прогнозируют, что весна в Украине в этом году будет снежной и холодной. Низкая температура будет держаться почти до конца марта, пишет «Сегодня».

Так, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида прогнозирует, что наступление весны будет затяжным.

«Тенденции последних лет указывают на наступление весны в нормальные сроки, но она будет затяжной с постепенным повышением температуры, — говорит Кульбида. — В северных областях страны потеплеет в середине марта, в южных — в начале месяца. Но не стоит исключать в марте и апреле кратковременного возврата зимы, снегопадов и морозов, как было в предыдущие годы», — говорит он.

Начальник отдела климатических исследований Украинского гидрометинститута Вазира Мартазинова также полагает, что климатическая весна будет затяжная.

Сайты с прогнозами погоды также обещают ночные морозы до середины марта практически повсеместно, они закончатся лишь во второй половине месяца.

В свою очередь народный синоптик Леонид Горбань утверждает, что март будет морозным и снежным. Во второй декаде месяца температура увеличится, начнутся сильные ветра и обильные дожди.

«Лишь в третьей декаде марта придет настоящая весна, но будет она недолгой, апрель также начнется мокрым снегом, дождем и ветрами, — говорит Горбань. — Весь месяц погода ожидается нестойкой, то ясно и тепло, то пасмурно и дожди. На Пасху (8 апреля) пасмурно, но тепло и сухо. В последнюю неделю месяца потеплеет выше +20. Май окажется более дождливым, чем в предыдущие годы, но без изнуряющей жары. Лишь в середине третьей декады потеплеет до +25 и выше».



Теги: Украина, Донбасс, погода, снегопад, гидрометеоцентр, мороз, Пасха, прогноз погоды
 
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