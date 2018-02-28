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Борги по комуналці можуть обернутися для українців «трагедією»
Заборгованість по комунальних платежах може обернутися для українців вилученням житла і навіть одягу з взуттям
Про це повідомив адвокат Іван Ліберман
«Згідно з процедурою, забирають спочатку рухоме майна, а якщо його недостатньо для списання боргу, забирають нерухомість, якщо така є», – зазначив він.
Причиною цього Ліберман є те, що в Україні на сьогоднішній день діє спрощена система стягнення боргів.
«Так, будь-який ЖКГ може подати в суд на боржника. Судове рішення про стягнення боргу видається без засідання і слухання сторін. Тому боржник, у якого, наприклад, збираються забрати автомобіль або побутову техніку, дізнається про це тільки тоді, коли в його двері постукає виконавча служба », – підкреслив адвокат.
У той же час Ліберман уточнив, що приходити з подібними «обшуками» будуть не до всіх українців.
«Правда, прийти до вас можуть тільки в тому випадку, якщо ви заборгували за комуналку суму в десять мінімальних зарплат. Зараз це близько 35 тисяч гривень. Але при цьому не все майно вилучатимуть. Наприклад, якщо є корова, то її забирати не будуть. Сіно для неї, консервацію на три місяці, потоптану більш ніж на 50% взуття, один комплект теплого одягу і два комплекти літньої. Все інше забиратимуть », – підкреслив він.
При цьому, за його словами, якщо борги за «комуналку» перевищать 35 тисяч гривень, забрати житло зможуть навіть у разі, якщо там прописані неповнолітні діти.
«Винятків немає, навіть якщо в приміщення живуть малолітні діти і люди з інвалідністю. Після арешту майна виконавчою службою, ще буде час погасити заборгованість. Якщо цього не станеться – воно буде продано з аукціону, а різницю віддадуть боржнику », – уточнив Ліберман.
Нагадаємо, українські споживачі збільшують борги за комунальні послуги через погіршення платоспроможності населення. У період з листопада по грудень заборгованість споживачів за газ зросла на 13,5%. За словами економічного експерта Всеволода Степанюка, борги українців за комуналку зростають внаслідок зниження купівельної спроможності, зростання тарифів і девальвації гривні. Також він уточнив, що українці не можуть оплатити суми, зазначені в платіжках. Він пов’язує це з нестабільністю гривні. Через девальвацію національної валюти зростає вартість імпортованого газу, ціни на який впливають на комунальні тарифи. За прогнозами Степанюка, в наступному опалювальному сезоні тарифи продовжать рости.
Джерело: https://politeka.net з посиланням на ICTV
Теги: Украина, Донбасс, долг, коммунальные услуги
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