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Гройсман намерен просить Запад ввести санкции против украинских коррупционеров

28.02.2018 15:00
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Гройсман намерен просить Запад ввести санкции против украинских коррупционеров

Глава правительства будет обращаться за помощью к международному сообществу

Премьер-министр Владимир Гройсман придумал новый способ, как наказывать коррупционеров в Украине. Об этом он рассказал на заседании правительства.

Он отметил, что намерен обращаться за помощью к международному сообществу.

"Кто-то насмотрелся фильмов и уже понимает, что все для него пройдет безнаказанно. Найдем и будем популяризировать. Я потом буду обращаться к мировой общественности, чтобы против этих лиц вводили персональные санкции, если эти люди нарушают закон и создают коррупцию в стране", – сказал Гройсман.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказывал о масштабах коррупции в стране. По его словам, за 2017 год было зафиксировано почти 8 тысяч коррупционных деяний, из них 2521 передали в суд, из них 427 человек осуждены судами.

В свою очередь согласно докладу международной антикоррупционной сети Transparency International, Украина в 2017 году улучшила свою оценку в Индексе восприятия коррупции и поднялась на 130-е место с 131-го (из 180 стран), которое она занимала год назад. Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.

 

Источник: https://www.segodnya.ua 



Теги: Донбасс, коррупция, санкции, Гройсман
 
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