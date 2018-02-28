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Гройсман намерен просить Запад ввести санкции против украинских коррупционеров
Глава правительства будет обращаться за помощью к международному сообществу
Премьер-министр Владимир Гройсман придумал новый способ, как наказывать коррупционеров в Украине. Об этом он рассказал на заседании правительства.
Он отметил, что намерен обращаться за помощью к международному сообществу.
"Кто-то насмотрелся фильмов и уже понимает, что все для него пройдет безнаказанно. Найдем и будем популяризировать. Я потом буду обращаться к мировой общественности, чтобы против этих лиц вводили персональные санкции, если эти люди нарушают закон и создают коррупцию в стране", – сказал Гройсман.
Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко рассказывал о масштабах коррупции в стране. По его словам, за 2017 год было зафиксировано почти 8 тысяч коррупционных деяний, из них 2521 передали в суд, из них 427 человек осуждены судами.
В свою очередь согласно докладу международной антикоррупционной сети Transparency International, Украина в 2017 году улучшила свою оценку в Индексе восприятия коррупции и поднялась на 130-е место с 131-го (из 180 стран), которое она занимала год назад. Авторы исследований, на которых базируется расчет Индекса, также отметили снижение уровня коррупции в полиции и уменьшение количества случаев, когда бизнес вынужден давать взятки.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, коррупция, санкции, Гройсман
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