Янукович на пресс-конференции в Москве хочет доказать вину власти Украины в расстреле Майдана

28.02.2018 08:15

Стало известно, что беглый из Украины экс-президент Виктор Януковичорганизовывает в столице Российской Федерации пресс-конференцию, о чем информирует replyua.net со ссылкой на ТАСС. В сообщении отмечается, что беглый глава государства собирается предоставить «новые доказательства» причастности нынешних властей к расстрелам активистов на Майдане.



Так, сообщается, что в столице России Москве 2 марта в 11 часов 00 минут начнется пресс-конференция беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. При этом в анонсе говорится: «Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями».



Насколько известно, бывший президент Украины Виктор Янукович остался недоволен решением Фемиды, согласно которому было разрешено осуществление заочного досудебного расследования против него. Горе-президент тут же обвинил действующие украинские власти в препятствовании допуску его адвокатов в суд.