Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Корь распространилась даже на вакцинированных украинцев

28.02.2018 12:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Корь распространилась даже на вакцинированных украинцев

Прививки от кори не являются гарантией того, что человек никогда не заразится. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в последнее время число заболевших корью после вакцинации заметно увеличилось. Отмечается, что в Украину вакцина поступает контрабандным способом, и ранее в Министерстве здравоохранения сообщали о задержании крупной партии таких препаратов. 

В Украине с начала года корью заболели почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – дети. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщают в Министерстве здравоохранения. В Одесской области от кори скончались уже пять человек, однако самое большое число заболевших зафиксировано в западных регионах страны, которые граничат с европейскими странами. 

Медики настоятельно не рекомендуют выезжать в эти государства, пока вспышка заболевания не пойдет на спад. Если вы решили вакцинироваться, покупать лекарственный препарат нужно с большой осторожностью, - в аптеках очень много контрабанды. Врачи напомнили, что взрослому пациенту прививка от кори обойдется примерно в 250 гривен. 



Теги: Украина, Донбасс, вакцина, корь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх