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Корь распространилась даже на вакцинированных украинцев
Прививки от кори не являются гарантией того, что человек никогда не заразится. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, в последнее время число заболевших корью после вакцинации заметно увеличилось. Отмечается, что в Украину вакцина поступает контрабандным способом, и ранее в Министерстве здравоохранения сообщали о задержании крупной партии таких препаратов.
В Украине с начала года корью заболели почти 6 тысяч человек, из них 4 тысячи – дети. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщают в Министерстве здравоохранения. В Одесской области от кори скончались уже пять человек, однако самое большое число заболевших зафиксировано в западных регионах страны, которые граничат с европейскими странами.
Медики настоятельно не рекомендуют выезжать в эти государства, пока вспышка заболевания не пойдет на спад. Если вы решили вакцинироваться, покупать лекарственный препарат нужно с большой осторожностью, - в аптеках очень много контрабанды. Врачи напомнили, что взрослому пациенту прививка от кори обойдется примерно в 250 гривен.
Теги: Украина, Донбасс, вакцина, корь
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