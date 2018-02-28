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Крым подает в суд на Украину
Скоро в украинские суды поступят десятки исков из Крыма, который потребует возмещения из-за блокады полуострова, устроенной Украиной.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Александр Молохов, руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам «правительства» Крыма. «Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление», - подчеркнул Молохов. По его словам, в течение этого года планируется обратиться в суды Украины с десятками исков, однако сложилась ситуация, что многие боятся обращаться в украинские суды, поскольку в Украине остались и связи, и родственники, однако те, у кого не осталось ничего общего с Украиной, обязательно обратятся в суд.
«Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск в Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге», - отметил Молохов, рассказывая о том, что киевский суд отказался рассматривать иск рыбокомбината Крыма.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, суд
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