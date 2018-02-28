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Обережно, вас всіх обманюють: розкрито нахабну аферу супермаркетів
Столичні покупці розкрили схему обману в одному з відомих супермаркетів
Людей обманювали за допомогою обважування на вагах. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила юрист Наталія Рижкова.
“Люди зважували товар в магазині спочатку з пластиковою накладкою на вагах, а потім без. Ціна товару помітно зменшувалася, як і вага. Мене зацікавив цей факт, і я спробувала втілити цей експеримент у супермаркеті” Сільпо “, – повідомила вона.
Рижкова пише, що результати її експерименту були ідентичними. Після того, як з ваг знімалася пластикова накладка, різниця становила 100 грам і ціна зменшувалася на кілька гривень.
Разом з колегами юрист вирішила запитати про цю схему в адміністрації супермаркету. Однак спочатку до них підійшов охоронець, потім старший касир, які не змогли дати відповідь на поставлене запитання.
“Тільки через 20 хвилин “галасу” до нас підійшов адміністратор, у якого, як і у всіх інших, було відсутнє пояснення цього дисонансу”, – стверджує Рижкова.
За її словами, наладчик ваг теж не пояснив, чому зменшується вартість. Він тільки крутив ваги і стверджував, що накладка – необхідний захід гігієни.
“У цей час обстановка розпалювалася, бабусі, які зібралися навколо, кричали все голосніше. Всі були в подиві від побаченого, оскільки на цій нещасній пластиковій накладці, за найпростішими підрахунками, в магазині дурили покупців довго і нудно. Через хвилин 5-7, наладчик, неабияк налагодивши ці ваги, почав виправдовуватися, що вони справні і це всього лише різниця в тарі”, – зазначила Рижкова.
Наступного дня Наталія з колегами повторила експеримент і різниця у вазі з накладкою виявилася набагато меншою – всього 2 грами. Як стверджує юрист, незабаром у супермаркеті й зовсім прибрали пластикові накладки на всіх вагах.
При цьому Рижкова зазначила, що мова йде про конкретний магазин й підкреслила, що не звинувачує в маніпуляціях всю мережу супермаркетів.
Нагадаємо, в інтернет-мережі з’явилося викриття нового виду обману, за допомогою якого супермаркети “наживалися” на українцях. Ваги в магазині налаштовують таким чином, щоб вони показували більшу цифру, ніж є насправді.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, супермаркет, обман
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