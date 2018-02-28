Обережно, вас всіх обманюють: розкрито нахабну аферу супермаркетів

28.02.2018 16:31

Столичні покупці розкрили схему обману в одному з відомих супермаркетів

Людей обманювали за допомогою обважування на вагах. Про це на своїй сторінці в Facebook заявила юрист Наталія Рижкова.

“Люди зважували товар в магазині спочатку з пластиковою накладкою на вагах, а потім без. Ціна товару помітно зменшувалася, як і вага. Мене зацікавив цей факт, і я спробувала втілити цей експеримент у супермаркеті” Сільпо “, – повідомила вона.

Рижкова пише, що результати її експерименту були ідентичними. Після того, як з ваг знімалася пластикова накладка, різниця становила 100 грам і ціна зменшувалася на кілька гривень.

Разом з колегами юрист вирішила запитати про цю схему в адміністрації супермаркету. Однак спочатку до них підійшов охоронець, потім старший касир, які не змогли дати відповідь на поставлене запитання.

“Тільки через 20 хвилин “галасу” до нас підійшов адміністратор, у якого, як і у всіх інших, було відсутнє пояснення цього дисонансу”, – стверджує Рижкова.

За її словами, наладчик ваг теж не пояснив, чому зменшується вартість. Він тільки крутив ваги і стверджував, що накладка – необхідний захід гігієни.

“У цей час обстановка розпалювалася, бабусі, які зібралися навколо, кричали все голосніше. Всі були в подиві від побаченого, оскільки на цій нещасній пластиковій накладці, за найпростішими підрахунками, в магазині дурили покупців довго і нудно. Через хвилин 5-7, наладчик, неабияк налагодивши ці ваги, почав виправдовуватися, що вони справні і це всього лише різниця в тарі”, – зазначила Рижкова.

Наступного дня Наталія з колегами повторила експеримент і різниця у вазі з накладкою виявилася набагато меншою – всього 2 грами. Як стверджує юрист, незабаром у супермаркеті й зовсім прибрали пластикові накладки на всіх вагах.

При цьому Рижкова зазначила, що мова йде про конкретний магазин й підкреслила, що не звинувачує в маніпуляціях всю мережу супермаркетів.

Нагадаємо, в інтернет-мережі з’явилося викриття нового виду обману, за допомогою якого супермаркети “наживалися” на українцях. Ваги в магазині налаштовують таким чином, щоб вони показували більшу цифру, ніж є насправді.

Джерело: Politeka