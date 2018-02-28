Перемога: скасовано найскандальніший закон, який змінив життя всіх

28.02.2018 15:30

Скандальний “мовний закон Колесніченка-Ківалова” визнаний Конституційним судом неконституційним

Про рішення суду сьогодні повідомив лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.

“Доказова база стовідсоткова! Антиукраїнський закон визнаний неконституційним і скасовано! Це наша загальна багаторічна перемога!”, – коментує скандальний закон про основи державної мовної політики №5029-VI Тягнибок.

Одночасно про це повідомляється і на сайті КСУ. “На пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду було прийнято рішення КСУ №2-р / 2018 з справі за конституційним поданням 57 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) закону про основи державної мовної політики”, – йдеться в повідомленні суду.

Поки правда там не уточнили, яке рішення прийняли, на сайті поки немає тексту самого рішення. Журналістам одного з українських видань пояснили, що текст рішення незабаром опублікують, зараз в нього вноснят технічні правки.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла скандальний закон про основи державної мовної політики, який значно розширив права російської мови в Україні ще в 2012 році. Ініціаторами законопроекту тоді виступили Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов (на той момент депутати від Партії регіонів), тому документ назвали “законом Колесніченка-Ківалова”.

Відразу після прийняття мовного закону в Києві зібрався мітинг на захист української мови, який згодом стали називати “Мовна майданом”.

Користувачі соцмережі радіють цьому рішенню КС:

“Мова для нації, як коріння для дерева: знищ коріння і дерево засохне, знищ мову – нація загине. Давайте берегти свою рідну, українську!”, – коментує Тетяна Воляник.

“Мова окупанта це неповага до себе”, – погоджується Олекса Воля.

Нагадаємо, народний депутат Сергій Ківалов є членом комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя. Ківалов безпосередньо впливав на судову систему із травня 2001 року по березень 2004 року, коли він очолював Вищу раду юстиції. Саме з цієї посади він пересів у крісло голови Центрвиборчкому, звідки був вигнаний в ході Помаранчевої революції.

В першу свою депутатську каденцію Ківалов був рядовим членом комітету з питань правової політики, в другу – очолював в ньому підкомітет, а в наступні три – був головою комітету з питань правосуддя і потім з питань верховенства права та правосуддя.

Джерело: Politeka