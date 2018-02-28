- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
Перемога: скасовано найскандальніший закон, який змінив життя всіх
Скандальний “мовний закон Колесніченка-Ківалова” визнаний Конституційним судом неконституційним
Про рішення суду сьогодні повідомив лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок.
“Доказова база стовідсоткова! Антиукраїнський закон визнаний неконституційним і скасовано! Це наша загальна багаторічна перемога!”, – коментує скандальний закон про основи державної мовної політики №5029-VI Тягнибок.
Одночасно про це повідомляється і на сайті КСУ. “На пленарному засіданні Великої палати Конституційного суду було прийнято рішення КСУ №2-р / 2018 з справі за конституційним поданням 57 народних депутатів про відповідність Конституції (конституційності) закону про основи державної мовної політики”, – йдеться в повідомленні суду.
Поки правда там не уточнили, яке рішення прийняли, на сайті поки немає тексту самого рішення. Журналістам одного з українських видань пояснили, що текст рішення незабаром опублікують, зараз в нього вноснят технічні правки.
Нагадаємо, Верховна Рада прийняла скандальний закон про основи державної мовної політики, який значно розширив права російської мови в Україні ще в 2012 році. Ініціаторами законопроекту тоді виступили Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов (на той момент депутати від Партії регіонів), тому документ назвали “законом Колесніченка-Ківалова”.
Відразу після прийняття мовного закону в Києві зібрався мітинг на захист української мови, який згодом стали називати “Мовна майданом”.
Користувачі соцмережі радіють цьому рішенню КС:
“Мова для нації, як коріння для дерева: знищ коріння і дерево засохне, знищ мову – нація загине. Давайте берегти свою рідну, українську!”, – коментує Тетяна Воляник.
“Мова окупанта це неповага до себе”, – погоджується Олекса Воля.
Нагадаємо, народний депутат Сергій Ківалов є членом комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя. Ківалов безпосередньо впливав на судову систему із травня 2001 року по березень 2004 року, коли він очолював Вищу раду юстиції. Саме з цієї посади він пересів у крісло голови Центрвиборчкому, звідки був вигнаний в ході Помаранчевої революції.
В першу свою депутатську каденцію Ківалов був рядовим членом комітету з питань правової політики, в другу – очолював в ньому підкомітет, а в наступні три – був головою комітету з питань правосуддя і потім з питань верховенства права та правосуддя.
Джерело: Politeka
Теги: Донбасс, закон, украинский язык, победа
- В Донбассе русский язык теперь "в законе"
- Почетный гражданин Донецка Иосиф Кобзон осудил "языковой закон"
- БОРИС КОЛЕСНИКОВ: ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НУЖНО БЫЛО РЕШИТЬ ЕЩЕ НА ЗАРЕ НЕЗАВИСИМОСТИ УКРАИНЫ
- Рада одобрила квоты украинского языка на ТВ
- «Тайные покупатели» проверили банки
- На вопросы отвечает юрист. Часть 13
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков