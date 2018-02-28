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Погода 1 марта: до весны еще очень далеко

28.02.2018 14:20
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Погода 1 марта: до весны еще очень далеко

Синоптики дали прогноз на первый весенний день и предупредили о том, что в четверг, 1 марта, погода в Украине не улучшится. 

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 1 марта ожидается усиление ветра до двадцати метров в секунду в восточных и южных регионах, и также в некоторых центральных областях. «В Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный снег, местами очень сильный, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица», - рассказали в Гидрометцентре. 

Спасатели из ГСЧС при этом предупреждают, что очень сложные погодные условия по всей стране могут привести к серьезным проблемам на дорогах, и просят водителей быть максимально осторожными. Ранее синоптики предупредили, что весь март будет очень холодным и снежным, и лишь в последние месяцы в дневные часы установится плюсовая температура. Впрочем, снег и заморозки могут вернуться в страну уже в начале апреля. 



Теги: Донбасс, погода, весна, март
 
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