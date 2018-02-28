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Погода в Украине ухудшится еще больше
Снегопады, метели и сильные морозы. В ближайшие несколько дней метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий на всей территории Украины.
Холодней всего будет этой ночью на севере страны, где столбик термометра опустится до -25 градусов. Жители Приазовья должны приготовиться к мощному ветру – до 27 метров в секунду, что повлечет сильные метели и снежные заносы. В общем, сильные снегопады ожидаются по всей Украине.
"Суммарное количество осадков, которое за этот период выпадет в южных, центральных и северных областях Украины, составит 15-20 миллиметров. А в центральных областях – 25-30, местами до 35. Примерно на столько же возрастет высота снежного покрова. Начиная днем второго числа явления ослабеют и прекратятся, и с третьего числа ситуация в Украине с точки зрения погоды стабилизируется", – рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз, холод
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