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Политолог: Гройсман готов для самостоятельной парламентской карьеры

28.02.2018 13:10
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Политолог: Гройсман готов для самостоятельной парламентской карьеры

Как передает replyua.net, вчера премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет баллотироваться в парламент на следующих выборах – не уточняя, от какой именно партии: «Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. ...Я буду принимать участие для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений».

По мнению украинского политолога Алексея Голобуцкого, в общем, это вполне логичное решение. С одной стороны, согласно данным соцопросов, Гройсман имеет вполне приличный и конкурентоспособный рейтинг как самостоятельный политик. И нет никаких причин, чтобы отказываться от использования этого ресурса. С другой стороны, как глава правительства Гройсман непосредственно столкнулся с реалиями парламентско-президентской республики: в Украине все же решающей силой является Верховная Рада. Соответственно, если есть какие-то экономические или политические наработки, их так или иначе необходимо провести через парламент и быть при этом в составе парламента – вполне рациональное решение.

Алексей Голобуцкеий отмечает, что это вообще закономерно: с 2019-го года, или это будет вторая каденция Порошенко, или первая каденция другого политика на посту президента, вполне логичное изменение правительственной команды. Гройсман отработает свой срок с президентом Порошенко и фактически будет свободный для формирования самостоятельной парламентской карьеры, а это в рамках пропрезидентской политической силы и фракции, или независимой или даже оппозиционной – будет решаться уже в том же 2019-м, это очень опосредованно зависит от нынешней деятельности Гройсмана как премьера. 



Теги: политика, Донбасс, парламент, Гройсман
 
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