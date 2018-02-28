Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-2019

28.02.2018 20:50

Президент Украины Петр Порошенко примет решение об участии в президентских выборах 2019 года, с началом избирательной кампании.

У президента спросили, что с учетом последних социологических опросов лидирует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, и как он собирается с этим вызовом справляться, и готов ли он проиграть Тимошенко на выборах. Глава государства добавил: «Я не хотел бы с вами спорить, кто лидирует в рейтингах, потому что я занимаюсь реформированием государства, реформами, обороной, внешней политикой, а не рейтингами, и занимаюсь этим с самого начала».

Также, он добавил: «Вы говорите, что вы уже давно слышали о том, что я собираюсь или пошел уже в избирательную кампанию, собираюсь ею заниматься — хочу вас разочаровать. Вы от меня этого не слышали, и решение об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания начнется. Обещаю вам об этом детально проинформировать. Уверен, что сейчас нам надо заниматься объединением всех политических сил, объединением общества, объединением государства».

Источник: https://donpress.com