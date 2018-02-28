Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным

28.02.2018 17:57

Президент Украины Порошенко заявил о достижении договоренности о возвращении в Украину двух осужденных в России украинцев.

Данное заявление он сделал во время пресс-конференции 28 февраля, передает Обозреватель.

"До конца текущего года еще 2 наших заложника мы вернем домой. Договоренность достигнута, есть и место и дата. Думаю, что это не сорвется. Могу сказать, что это находится у меня в наивысшем приоритете, и я этим занимаюсь лично, и в России решения принимаются на наивысшем уровне по каждому из них", – заверил Порошенко.

Также президент заявил, что рассчитывает на скорое освобождение незаконно удерживаемого в РФ журналиста Романа Сущенко.

"У меня нет сомнений, что он будет дома. Надеюсь, что это произойдет сразу же после так называемого суда в России", – сказал он.

Источник: https://from-ua.com