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Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте

28.02.2018 20:10
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Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте

Поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в Украину ожидаются в течение ближайших недель.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в ходе сегодняшней пресс-конференции. Так, он отметил: «Первая поставка этого вооружения должна состоятся уже через несколько недель».

По словам президента, это будет только первый этап поставок из США, в рамках которых Украина получит различное вооружение в том числе антиснайперские комплексы.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, США, Донбасс, март, Порошенко
 
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