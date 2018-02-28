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Рада меняет правила вывоза ребенка за границу

28.02.2018 16:48
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Рада меняет правила вывоза ребенка за границу

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6647, согласно которому дети смогут выезжать за границу по решению суда в случае отсутствия согласия одного из родителей или других законных представителей, передает "ГОРДОН".

За принятие законопроекта проголосовало 233 депутата.

Соответствующие изменения предлагается внести в Семейный кодекс.

В частности, предлагается предоставить возможность одному из родителей обратиться в суд, если другой родитель или законный представитель ребенка не дает согласия на его выезд за рубеж.

"Принятие законопроекта будет способствовать упрощению порядка выезда ребенка за границу Украины, соблюдению права ребенка на получение медицинской помощи за пределами Украины и участию в международных олимпиадах, международных музыкальных, художественных и других творческих конкурсах, международных детских соревнованиях, спортивных мероприятиях", – сказано в пояснительной записке к документу.

6 февраля в Украине вступил в силу закон №2234-VIII, который упрощает порядок ограничения в праве выезда за границу лица, имеющего задолженность по выплате алиментов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ребенок, заграница, Верховная Рада
 
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