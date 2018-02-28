- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
Саакашвили готовится к выборам: Выведу Украину на новый уровень за 70 дней
Партия Михаила Саакашвили «Рух новых сил» провела собрание в Европе, в ходе которого определилась с планами на будущее.
Так, Саакашвили обвинил украинские власти и президента Порошенко в доведении Украины до социально-экономического кризиса и пообещал исправить ситуацию с помощью нескольких шагов. Он отметил, что «Рух новых сил» планирует принять участие в президентских выборах 2019 года.
Он уточнил, что кандидатура будет избираться через праймериз — предварительные выборы. Саакашвили добавил: «Главным критерием отбора будет: их внесистемность, реальная способность сопротивляться действующей власти, наличие видения будущих реформ и политической воли для их осуществления» .
При этом он пообещал представить план реформ страны, который выведет Украину на новый уровень всего за 70 дней. Также, он планирует и дальнейшее партийное строительство — расширение своего «Руха новых сил».
Политик уточнил: «РНС будет создавать партию сетевого типа, с горизонтальными связями. Основанной на личной инициативе. Без больших вертикальных руководящих иерархий. Партия будет финансироваться не за счет отдельных личностей или олигархов».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы президента, Саакашвили
- Финляндия начала выплачивать гражданам по 560 евро, чтобы искали работу для души
- Подробности ЧП на участке в Донбассе. Отдав голос, скончалась 81-летняя избирательница
- Наблюдатели попрощались с Донбассом
- Конец интриги: Партия регионов назвала свою кандидатуру на пост главы государства (ВИДЕО)
- Прогноз банкиров - что будет с долларом
- Добкин в Донецке устроил пафосное шоу: "Я не надеюсь на аплодисменты" (ВИДЕО)
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков