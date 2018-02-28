Саакашвили готовится к выборам: Выведу Украину на новый уровень за 70 дней

28.02.2018 09:13

Партия Михаила Саакашвили «Рух новых сил» провела собрание в Европе, в ходе которого определилась с планами на будущее.

Так, Саакашвили обвинил украинские власти и президента Порошенко в доведении Украины до социально-экономического кризиса и пообещал исправить ситуацию с помощью нескольких шагов. Он отметил, что «Рух новых сил» планирует принять участие в президентских выборах 2019 года.

Он уточнил, что кандидатура будет избираться через праймериз — предварительные выборы. Саакашвили добавил: «Главным критерием отбора будет: их внесистемность, реальная способность сопротивляться действующей власти, наличие видения будущих реформ и политической воли для их осуществления» .

При этом он пообещал представить план реформ страны, который выведет Украину на новый уровень всего за 70 дней. Также, он планирует и дальнейшее партийное строительство — расширение своего «Руха новых сил».

Политик уточнил: «РНС будет создавать партию сетевого типа, с горизонтальными связями. Основанной на личной инициативе. Без больших вертикальных руководящих иерархий. Партия будет финансироваться не за счет отдельных личностей или олигархов».

Источник: https://donpress.com