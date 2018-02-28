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Сирия получила от КНДР оборудование для производства химоружия
Северная Корея отправляла в Сирию оборудование, которое может использоваться в производстве химического оружия.
Об этом сообщают The New York Times и The Wall Street Journal, ссылаясь на отчет группы экспертов ООН, передает Европейская правда.
В отчете, который пока не был обнародован официально, сообщается, что поставки из Северной Кореи включали кислотостойкие плитки, клапаны и трубы из нержавеющей стали.
Северокорейские ракетостроители также были замечены во время работы на известных в Сирии объектах, где занимаются химическим оружием и ракетными установками.
По данным экспертов, китайская торговая фирма, которая работала от имени Пхеньяна, осуществила пять перевозок в конца 2016 года и в начале 2017 года. Всего было привезено около 50 тонн оборудования.
Также сообщается, что Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC), правительственное агентство по разработке различных видов оружия, заплатило Северной Корее через ряд зарубежных компаний.
Одна из этих фирм, подконтрольная SSRC, по информации Казначейства США ранее была использована для приобретения ракетных форсунок и запасных частей для программы ракетной сирийской программы SCUD.
По данным экспертов, возможные компоненты химического оружия были частью не менее 40 ранее незарегистрированных поставок Северной Кореи в Сирию в период между 2012 и 2017 годами.
Эти поставки включила запрещенные для экспорта запчасти и материалы для баллистических ракет, которые могут использоваться как в военных, так и в гражданских целях.
Эксперты отметили, что приведенные в отчете доказательства не дают окончательного подтверждения того, что на сегодня существует постоянное сотрудничество между Северной Кореей и Сирией по химическому оружию.
Но они заявили, что документ дает наиболее подробное описание усилий Пхеньяна и Дамаска, направленных на обход санкций.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Сирия, КНДР
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