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У участников АТО и их детей появится право на бесплатное образование

28.02.2018 11:40
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У участников АТО и их детей появится право на бесплатное образование

Верховная Рада приняла изменения к некоторым законам, которые касаются государственной поддержки как участников боевых действий, так и их детей при получении ими образования, высшего и профессионально-технического. 

Речь идет об образовании в государственных и коммунальных учебных заведениях. Закон коснется участников боевых действий всех категорий, а также их детей. 

Правительство внесло изменения в законы «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».

Сейчас Верховная Рада обратилась в Кабинет Министров с требованием сформировать отдельное министерство, которое бы занималось вопросами ветеранов войны. Ведь на данный момент, согласно данным Комитета по вопросам ветеранов войны, на территории Украины зарегистрировано 350 тысяч участников АТО.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, образование, дети, бесплатно, АТО
 
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