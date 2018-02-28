У участников АТО и их детей появится право на бесплатное образование

28.02.2018 11:40

Верховная Рада приняла изменения к некоторым законам, которые касаются государственной поддержки как участников боевых действий, так и их детей при получении ими образования, высшего и профессионально-технического.

Речь идет об образовании в государственных и коммунальных учебных заведениях. Закон коснется участников боевых действий всех категорий, а также их детей.



Правительство внесло изменения в законы «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О профессионально-техническом образовании», «Об охране детства», «О высшем образовании».



Сейчас Верховная Рада обратилась в Кабинет Министров с требованием сформировать отдельное министерство, которое бы занималось вопросами ветеранов войны. Ведь на данный момент, согласно данным Комитета по вопросам ветеранов войны, на территории Украины зарегистрировано 350 тысяч участников АТО.

Источник: http://zi.dn.ua