Украинцы продолжат массово выезжать из страны: озвучена неутешительная статистика

28.02.2018 09:50

В ближайшие несколько лет трудовая миграция из Украины будет оставаться крайне высокой

Об этом сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук во время общения с польскими журналистами.

«Трудовая миграция из Украины останется высокой еще два-три года, но в среднестатистической перспективе начнет снижаться. Мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является аргументированной и соответствует нашим ожиданиям», – отметил он.

В то же время Николайчук уточнил, что могло стать причиной такого высокого уровня эмиграции.

«Мы отмечаем существенную разницу между уровнями заработной платы в Украине и Польше. Оплата является приблизительно высшей на три раза. И ее нельзя так быстро выровнять», – подчеркнул экономист.

По словам Николайчука, в ближайшее время отток украинцев в стране будет весьма существенным, однако потом будет резкое сокращение трудовой миграции.

Напомним, появились хорошие новости касательно последствий принятия «антибандеровского закона» в Польше. Как считают эксперты, принятие скандального закона вряд ли отразится на украинских трудовых мигрантах в Польше.

Так, кандидат экономических наук Алла Шлапак указывает на растущее от года к году число виз, выданных украинцам в Польше. По ее словам, если в 2010 году Польша выдала всего 180 тыс. приглашений, то уже в 2016-м – уже 1,3 млн. Согласно данным экспертов, в 2018 году Польша выдаст украинцам около трех миллионов разрешений на работу.

Однако, они напоминают, теперь живущим в Польше украинцам придется внимательнее относиться к своим публичным высказываниям.

Следует также напомнить, что мнение польских политиков по поводу принятия «антибандеровского» закона об институте национальной памяти разделилось радикально. Как стало известно, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» Гжегож Схетына назвал закон «дипломатической катастрофой».

Как писала Politeka, ежегодный рейтинг экономического влияния в Польше признал украинцев влиятельнее президента страны. Так, по информации журналистов, украинские заробитчане заняли второе место по влиянию на экономику страны. Лидером списка стал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Обратим внимание, что президент Польши Анджей Дуда занял лишь третью строчку рейтинга.

Причиной инцидент журналисты называют то, что экономика страны, в большей степени, нуждается в иностранных работниках, а граждан Украины среди них больше всех.

Источник: Politeka