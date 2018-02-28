- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
Украинцы продолжат массово выезжать из страны: озвучена неутешительная статистика
В ближайшие несколько лет трудовая миграция из Украины будет оставаться крайне высокой
Об этом сообщил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Украины Сергей Николайчук во время общения с польскими журналистами.
«Трудовая миграция из Украины останется высокой еще два-три года, но в среднестатистической перспективе начнет снижаться. Мы видим, что количество людей, готовых ехать на работу за границу, увеличивается, и такая оценка является аргументированной и соответствует нашим ожиданиям», – отметил он.
В то же время Николайчук уточнил, что могло стать причиной такого высокого уровня эмиграции.
«Мы отмечаем существенную разницу между уровнями заработной платы в Украине и Польше. Оплата является приблизительно высшей на три раза. И ее нельзя так быстро выровнять», – подчеркнул экономист.
По словам Николайчука, в ближайшее время отток украинцев в стране будет весьма существенным, однако потом будет резкое сокращение трудовой миграции.
Напомним, появились хорошие новости касательно последствий принятия «антибандеровского закона» в Польше. Как считают эксперты, принятие скандального закона вряд ли отразится на украинских трудовых мигрантах в Польше.
Так, кандидат экономических наук Алла Шлапак указывает на растущее от года к году число виз, выданных украинцам в Польше. По ее словам, если в 2010 году Польша выдала всего 180 тыс. приглашений, то уже в 2016-м – уже 1,3 млн. Согласно данным экспертов, в 2018 году Польша выдаст украинцам около трех миллионов разрешений на работу.
Однако, они напоминают, теперь живущим в Польше украинцам придется внимательнее относиться к своим публичным высказываниям.
Следует также напомнить, что мнение польских политиков по поводу принятия «антибандеровского» закона об институте национальной памяти разделилось радикально. Как стало известно, лидер крупнейшей оппозиционной партии страны «Гражданская платформа» Гжегож Схетына назвал закон «дипломатической катастрофой».
Как писала Politeka, ежегодный рейтинг экономического влияния в Польше признал украинцев влиятельнее президента страны. Так, по информации журналистов, украинские заробитчане заняли второе место по влиянию на экономику страны. Лидером списка стал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Обратим внимание, что президент Польши Анджей Дуда занял лишь третью строчку рейтинга.
Причиной инцидент журналисты называют то, что экономика страны, в большей степени, нуждается в иностранных работниках, а граждан Украины среди них больше всех.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, заграница, миграция
- От ящика шампанского - до ящика патронов
- Известный телезрителям сын погибшего нардепа нашёлся
- Экс-спикер обвинил Януковича во лжи: полный текст заявления (ВИДЕО)
- Скандал: двух известных регионалов исключили из партии
- Декольте регионала и клоунада мэра
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Эксперт озвучил два новых сценария освобождения Донбасса17:05
- В ДНР чуть не похоронили «Интертелеком»16:20
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами16:10
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины13:45
- В связи с ухудшением погоды в «ДНР» перекрыли часть дорог общего пользования13:26
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»12:50
- Штаб АТО: Из-за прицельных обстрелов позиций ВСУ ранен один военнослужащий11:57
- Боевики желают расстрела «министру связи» «ДНР». За «Феникс»10:30
- Будьте готовы: за всеми украинцами скоро начнуть следить21:10
- Порошенко рассказал, когда примет решении об участии в выборах-201920:50
- Потепления не будет: весна в марте отменяется20:30
- Порошенко: США передадут Украине Javelin уже в марте20:10
- Мариуполец, угрожая ножом, отобрал у женщины спиннер19:50
- Киев идет на Донбасс: генерал раскусил доверенное лицо Путина19:10
- Какие изменения готовит Кабмин в налоговое законодательство18:48
- Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тысячи евро девушке, которая жарила яичницу на Вечном огне18:35
- В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом18:15
- Порошенко рассказал, о чем удалось договориться с Путиным17:57
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- Характер женщины по её имени08:03
- Все, что нужно знать о получении справки переселенца22:26
- Уникальные методики очищения сосудов головного мозга20:41
- Это удивительные причины, по которым вы должны распространять соль вокруг своего дома19:38
- Причина - не война: почему украинцы стали реже ездить на работу в Россию17:46
- Разгрузочный день на чае: эффективный способ быстро сбросить лишнее17:02
- Тревожные новости пришли из ОРДО
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Вернуть неподконтрольный Донбасс: названы три варианта
- Тука рассказал о том, что ждет Донбасс после миротворцев
- Соцсети сообщают о полупустых пунктах пропуска у линии разграничения
- Жителей ОРДЛО готовят к активизации боевых действий
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков