Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение

28.02.2018 17:25

Налогообложение пенсий в Украине официально признано неконституционным

Соответствующее решение принял Конституционный Суд. Об этом сообщает пресс-служба суда.

27 февраля Конституционный суд рассмотрел конституционное представление 48 народных депутатов, которые интересовались соответствием Конституции некоторых положений закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно налоговой реформы”. Кроме того, Верховная Рада поставила под сомнение в плане соответствия Конституции один из пунктов статьи 164 Налогового кодекса.

КС заявил, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым является подход, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховым взносом и предназначенным размером пенсионных выплат, а застрахованное лицо может беспрепятственно реализовать свое право на пенсию в полном объеме.

В КС отметили, что такое соотношение в Украине достигается за счет зависимости размера пенсии от количества страхового стажа и размера зарплаты.

“Введение налогообложения пенсии, начиная с определенного ее размера, по мнению Конституционного Суда Украины, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, так как приводит к уменьшению ее фактического размера”, – пояснили в Конституционном суде.

КС также заявил, что после введения налогообложения пенсий парламент трижды на протяжении двух лет менял соответствующий закон, что лишало людей с правом на получение пенсии уверенности в стабильном правовом регулировании в этой сфере.

В итоге Конституционный суд решил признать не соответствующими Конституции положения Налогового кодекса, которые предусматривают, что общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога должен включать пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание, если их размер превышает 10 размеров прожиточного минимума для лиц.

Кроме того, КС считает неконституционным налог на пенсии, которые граждане получают из иностранных источников.

Решение КС является обязательным, его не можно обжаловать.

Напомним, украинцев, которые вышли на пенсию после службы в органах внутренних дел, ждет резкое повышение социальных выплат. Им с 1 января этого года повысят пенсионное обеспечение на 50%. Более того, в период с января по март следующего года им повысят пенсии еще на 75%.

Источник: Politeka