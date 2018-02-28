В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити

28.02.2018 14:00

Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця ФІАН попередила про магнітну бурю, яка очікується 18 березня

Відповідна інформація опублікована на сайті відомства.

Також неспокійна обстановка очікується 14, 16 і 17 березня. Інтенсивність бурі очікується нижче середнього рівня.

Магнітні бурі можуть викликати сильний головний біль і різкі перепади тиску. Рекомендується під час магнітних бур пити більше чистої води, правильно харчуйтеся, частіше гуляти на свіжому повітрі і спати вдосталь. Не зайвими будуть також контрастний душ і заспокійливий чай.

Не варто під час магнітних бур перевтомлювати себе в спортзалі або нервувати.

Також фахівці рекомендують на цей час відмовитися від алкоголю і куріння, а також налагодити систему харчування: відмовитися від жирної і важкої їжі, уникати продукти, які сприяють затримці рідини в організмі (солоне і копчене).

Як повідомлялося, тайванські дослідники довели, що популярні знеболюючі препарати можуть призвести до інсульту або серцевого нападу. Результати наукової роботи були опубліковані в British Journal of Clinical Pharmacology. Вчені вивчили п’ять поширених препаратів – ібупрофен, диклофенак, целекоксиб, мефенамінова кислота і напроксен.

У своєму дослідженні вчені спиралися на дані 56 тисяч дорослих людей з підвищеним тиском. З’ясувалося, що у одного з 330 осіб, які брали ібупрофен, траплявся серцевий напад або інсульт за чотири тижні. У свою чергу, целекоксиб виявився ще небезпечніше і привів до такого ж результату одного з 105 осіб. Серцевий напад або інсульт стався у однієї людини з 245 і в одній з 214, брали диклофенак і напроксен відповідно.

Нагадаємо, як передавала Politeka, в рекомендаціях західних організацій не існує ніяких обмежень щодо змочування водою туберкулінової проби Манту. Про це заявила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Джерело: Politeka