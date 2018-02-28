В Украине готовятся расширить число годных к военной службе: кто может оказаться среди призывников

28.02.2018 09:00

Народные депутаты планируют повысить возраст приема граждан, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, до 30 лет

В том числе изменится и порядок зачисления осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского составов.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 6052 относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы.

Закон также предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе.

Негодные мобилизованные военнослужащие смогут пойти на военную службу по контракту. Исключение составляют умственные, сенсорные, психологические дефекты и другие заболевания, определенные Минобороны.

Также уточняются вопросы увольнения с военной службы и определяются основания увольнения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок.

Регулируются вопросы обеспечения, в том числе жильем, военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.

Напомним, срочный призыв в вооруженные силы пройдет весной и осенью этого года. Весенний призыв стартует 1 апреля и закончится в конце мая.

С 18 лет украинцы имеют право идти в армию по собственному желанию, а в 20 лет — обязательный призыв в армию. Согласно ст. 23 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» срок службы в армии составляет:18 месяцев — для призывников, не имеющих высшего образования; 12 месяцев — для призывников со степенью специалиста или магистра.

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Liga