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В Украине готовятся расширить число годных к военной службе: кто может оказаться среди призывников
Народные депутаты планируют повысить возраст приема граждан, проходящих военную службу по призыву по мобилизации, до 30 лет
В том числе изменится и порядок зачисления осуществляющих подготовку лиц на должности сержантского и старшинского составов.
Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом № 6052 относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы.
Закон также предусматривает возможность продолжить военную службу военнослужащим, признанным военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе.
Негодные мобилизованные военнослужащие смогут пойти на военную службу по контракту. Исключение составляют умственные, сенсорные, психологические дефекты и другие заболевания, определенные Минобороны.
Также уточняются вопросы увольнения с военной службы и определяются основания увольнения военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, не прошедших испытательный срок.
Регулируются вопросы обеспечения, в том числе жильем, военнослужащих, командированных в государственные органы, предприятия, учреждения, организации.
Напомним, срочный призыв в вооруженные силы пройдет весной и осенью этого года. Весенний призыв стартует 1 апреля и закончится в конце мая.
С 18 лет украинцы имеют право идти в армию по собственному желанию, а в 20 лет — обязательный призыв в армию. Согласно ст. 23 ЗУ «О воинской обязанности и военной службе» срок службы в армии составляет:18 месяцев — для призывников, не имеющих высшего образования; 12 месяцев — для призывников со степенью специалиста или магистра.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Liga
Теги: Украина, Донбасс, армия, призыв, призывники
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