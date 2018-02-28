В Украине из-за снегопада обесточены почти 100 населенных пунктов

28.02.2018 12:10

Сегодня в Украине из-за ухудшения погодных условий были обесточены 97 населенных пунктов в 11 областях страны.

В ГСЧС сообщили, что произошло срабатывание автоматической системы защиты линий электропередач из-за сильного снега и порывов.

Так, в Донецкой области обесточены 29 населенных пунктов, в Харьковской — 19, Запорожской — 10, Черниговской — 7, Херсонской — 6, Днепропетровской — 5, Кировоградской — 5, Киевской — 4, Черкасской — 2, Луганской — 1.

В ГСЧС добавили: «Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения расчистки дорог и городов от снега ограничен въезд крупногабаритного транспорта в город Киев и на отдельных участках дорог Запорожской области».

Кроме того, к расчитске дорог и помощи в буксировании транспортных средств привлечены более двух тысяч человек и почти полторы тысячи единиц техники.

Источник: https://donpress.com