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В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом

28.02.2018 18:15
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В Украине утвердили «дорожную карту» выполнения СА с Евросоюзом

Верховная рада и Кабмин утвердили «дорожную карту» выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил: «Правительство и парламент одобрили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Должны обеспечить полную синхронизацию устаревшего и консервативного украинского законодательства к европейскому».

Отмечается, «дорожная карта» представляет собой пакет из 57 законопроектов, которые должны быть рассмотрены в парламенте в течение двух лет. Указано, что документ призван активизировать евроинтеграционные процессы в Украине. Сообщается, «дорожную карту» представили глава правительства Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.

Гройсман уточнил: «Перед нами стоят задачи необходимости законодательных изменений, которые направляют и интегрируют нас в европейское общество. Мы настроены на взаимодействие, по принятию разноплановых законопроектов, которые в том числе влияют на качество жизни граждан и развитие экономики. Мы настроены на максимально быструю интеграцию».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, карта, Евросоюз
 
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