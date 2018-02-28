Весна в Україні: що прогнозують синоптики

28.02.2018 10:00

Весна в Україну прийде з 5 березня, а поки що на нас чекає найхолодніша ніч лютого - сьогодні. Стовпчик термометра покаже подекуди -25 градусів. Відзавтра до морозів додадуться ще й снігопади й хуртовини - їх принесуть два потужні циклони. У Приазов'ї надзвичайно сильні вітри - 25-27 м/с.

Державна служба з надзвичайних ситуацій просить не виїздити без потреби в ці дні на власному авто, а якщо вже встрягли у замет - звертатися до пункту обігріву, їх близько 700 облаштували на всіх трасах державного значення.

"Особливу увагу слід звернути на готовність сил цивільного захисту в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській областях. Не треба чекати поки сніг випаде 20 см, треба завчасно залучати техніку", - закликає Микола Чечоткін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Найнижча температура яка буде це буде ще цієї ночі у західних центральних та північних областях України - це 17 - 22 градуси, на півночі - до 25 градусів морозу, а вже з 28 - температура повітря підвищиться на 8 - 10 градусів", - повідомив Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

Источник: https://from-ua.com