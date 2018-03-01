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Гибридная война между Украиной и Россией продолжается: известны последние сводки с линии фронта на Донбассе
Сепаратисты "ЛДНР" продолжают применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая "перемирие" на Донбассе. За прошедшие сутки, 28 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований Л/ДНР” провели 5 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
"На луганском направлении противник вел огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитной установки и пулеметов по защитниках Луганского, а с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия нарушал перемирие у Новгородского.
Гранатометы различных типов и стрелковое оружие противник применил неподалеку Крымского”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. Также на донецком направлении под обстрелы из 120-ти и 82-мм минометов позиции ВСУ вблизи Павлополя. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не погиб и не был ранен.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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