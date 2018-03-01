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Могилев обвинил Захарченко в расстрелах на Майдане
Бывший глава Совета министров Крыма и экс-глава МВД Украины Анатолий Могилев назвал неадекватными действия власти и силовиков во время разгона Майдана. В интервью "Украинской правде" Могилев заявил, что в 2013-2014 годах, во время событий на Майдане, в команде Януковича были люди, которые не понимали, что делать в сложившейся ситуации.
"Может быть, я на себя много возьму, но я скажу так. Молодая команда, которая пришла к власти – Арбузов, Янукович-младший и другие – они перевернули ценности, на которые власть вообще должна работать. Пришли люди, которые не понимали, что нужно делать в таких ситуациях. По инициативе этой молодой команды меня и убрали с должности министра.
Если бы я оставался главой МВД, то не допустил бы таких кровавых событий на Майдане. Это была абсолютно неадекватная реакция руководителей силовых структур. Я общался со своими бывшими коллегами, говорил о недопустимости противоправных действий. Приказы, которые уходили сверху вниз, по всей видимости, были абсолютно неадекватны тем событиям, которые развивались", – рассказал Могилев.
Политик отметил, что решение суда по разгону Майдана можно было исполнить по-разному. "Тогда задачу исполнили с дуростью, я бы сказал. Абсолютно с дуростью тех лиц, кто давал команды на самом верху. Сейчас привлекают сотрудников "Беркута" к ответственности. "Беркут" по большому счету – это инструмент власти. Так вот в этом всем виноваты те лица, которые принимали решения о неадекватных действиях власти на тот момент", – добавил Могилев.
Теги: Украина, Донбасс, суд, МВД, расстрел, Майдан, Захарченко
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