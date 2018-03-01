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Погода на 1 марта: снег, дождь, мороз

01.03.2018 08:13
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Погода на 1 марта: снег, дождь, мороз

В среду, 1 марта, почти по всей территории Украины ожидается снег, местами – с дождем. Днем столбики термометра покажут до -13 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Без существенных осадков будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.
В целом на западе пройдет снег, дневная температура воздуха будет держаться на уровне от -2 до -13 градусов. На востоке мокрый снег с дождем, температура от 0 до -4 градусов. В центре снег и мороз от 4 до 9 градусов, на севере – тоже снег и от 3 до 9 градусов ниже нуля, на юге снег (в оккупированном Крыму с дождем) и температура от 1 градуса тепла до 8 градусов мороза.
В Киеве также пройдет снег, дневная температура -5 – -7.



Теги: Донбасс, погода, снег, мороз, дождь
 
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