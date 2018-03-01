- Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках 21:46
- Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО17:56
- Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают 16:29
- Могилев обвинил Захарченко в расстрелах на Майдане14:52
- Хуже Керченского моста: оккупанты допустили жуткий провал в Крыму14:30
- Проект Путина: Украине спрогнозировали огромный ущерб13:28
- Переселенців та постраждалих від війни на Донбасі звільнили від судового сбору13:08
- В Минске боевики ОРДЛО высказали свои требования12:44
- В ЕС озвучили свою позицию относительно внеочередных выборов в Украине12:24
- Синоптики бьют тревогу. Погода стремительно ухудшается11:40
Проект Путина: Украине спрогнозировали огромный ущерб
Техническое состояние украинской газотранспортной системы очень плохое, поэтому есть большая вероятность, что проект "Северный поток-2" будет реализован.
Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал народный депутат от фракции Блок Петра Порошенко Александр Домбровский.
"Мощность "Северного потока-2" 55 млрд м/куб, однозначно отразятся на возможностях загрузки украинской газотранспортной системы. И учитывая, что наша газотранспортная система 120 млрд м/куб газа, и что она требует как минимум 45-50 млрд для того, чтобы она работала стабильно, у меня вся эта позиция вызывает большое сомнение", – говорит Домбровский.
Нардеп отмечает, что техническое состояние украинской газотранспортной системы очень плохое, что играет не в пользу Украины.
"К сожалению, мы уже можем быть почти уверены в том, что "Северный поток-2" будет действовать, вопрос только когда. Когда они успеют его достроить, и насколько те страны, которые не дают возможности этого сделать, будут этому противиться, и как сработают американские санкции", – объясняет депутат.
По словам Домбровского, в случае реализации российского проекта, украинский бюджет будет терять в среднем 2-2,5 млрд долларов каждый год
"Я могу сказать, что перед нами стоят очень серьезные вызовы, на которые мы очень быстро должны реагировать. И внешние обстоятельства, к сожалению, меняются очень быстро и не в нашу пользу", – резюмировал политик.
Как ранее сообщал "Обозреватель", проект "Северный поток-2" не является конкурентом украинскому транзита газа, и если Украина представит экономически обоснованные условия транзита, то Россия будет готова их рассмотреть.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, проект, ущерб
- Проект "Новороссиия" давно закрыт, что делать с Донецком и "ДНР" Кремль не знает - российский журналист
- Газ будет! Но дорогой...
- Привет Путину: В Польше озвучили позицию по миротворцам на Донбассе
- "Только силовые рычаги смогут заставить Путина понять, что война в Украине - это капкан для РФ": Бутусов о неутешительных перспективах оккупантов после Светлодарской дуги
- Экс-офицер ФСБ: Путин упустил момент для большой войны с Украиной
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- В оккупированном Луганске появились свои Бонни и Клайд: сладкая "парочка" напала с оружием на таксиста17:37
- Жители ЛНР рассказали о том, какие продукты покупают 16:29
- «Умер, не приходя в сознание». Стало известно о молодом бойце, трагически погибшем в АТО16:12
- «Они защищали русский язык»: боевики «Л/ДНР» предъявили новое требование Украине15:52
- ОБСЕ обвинила ВСУ в нарушении «Минска»: занимают села в «серой зоне»22:06
- Клименко рассказал, зачем власть отменила закон о языках 21:46
- Захарченко заявил, что ОРДО "не свернет" с пути интеграции с Россией21:24
- На Донбассе разведут силы: названы дата и место21:03
- "Как жалко все-таки стадиончик! Аж до слез", – жители Донецка поражены обстановкой возле "Донбасс Арены"19:42
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Горловка опять под обстрелом: ранена мирная жительница, есть разрушения18:35
- Специалисты Vodafone в районе Золотого провели ремонтные работы18:11
- Стало известно о внезапной смерти в Сумах бойца АТО17:56
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Медики рассказали, как пережить лютые морозы без вреда для здоровья08:41
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Массовое бегство жителей из Донецка: житель оккупированного города рассказал об удручающем приказе Захарченко
- Четыре знака Зодиака, которые любят сходить налево
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО