В ЕС озвучили свою позицию относительно внеочередных выборов в Украине

01.03.2018 12:24

В Евросоюзе дали понять, что не поддерживают идею проведения в Украине внеочередных выборов.

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что ЕС надеется на проведение выборов в Украине в плановые сроки.

Дипломат подчеркнул, что Украина нуждается в политической стабильности для проведения реформ, а досрочные выборы такую ​​стабильность разрушат.

Надеюсь, выборы состоятся именно тогда, когда они должны состояться,

– сказал Мингарелли на ежегодной конференции инвестиционной компании Dragon Capital в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".