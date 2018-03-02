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Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"

02.03.2018 09:15
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Госдеп США одобрил продажу Украине "Джавелинов"

Госдеп США одобрил возможную продажу Украине переносных противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на сумму $47 миллионов. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает "Радио Свобода", передает 62.ua.

"Система "Джавелин" поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности с целью удовлетворения требований национальной обороны", – говорится в заявлении.
Отмечается, что возможная продажа не повлияет на военный баланс в регионе.
Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности заявило, что правительство Украины запросил покупку в США 210 ракет и 37 пусковых установок.
В соглашение будут включены обучение, техническая помощь, транспорт и другие аспекты логистики.
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что решение о передаче "Джавелинов" будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.
Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".
В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.
Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.
17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Ранее сообщалось, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено выделение Украине $200 млн для усиления безопасности и обороны.



Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, продажа, ВСУ, ракетный комплекс
 
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