- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной: Европа тоже больше не получит российского газа17:22
- Россия намерена снять запрет на транзит товаров из Украины15:42
- Венгерский лоукостер анонсировал авиарейс Харьков-Вена за 700 гривень15:10
- В Украине срочно закрывают все учебные заведения15:00
- Завтра, 3 марта, снегопады вновь накроют Украину14:16
- "У нас есть связь, но двери ногой не открываем": Янукович рассказал о нынешних контактах с Путиным13:15
- На Харьковщине произошел обмен пленными "2 на 2". В Украину вернулись два пограничника 12:21
- Новый обмен: стало известно, кого Украина получит сегодня из России в обмен на двух сотрудников ФСБ10:41
На Харьковщине произошел обмен пленными "2 на 2". В Украину вернулись два пограничника
В Украину в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает strana.ua.
Сначала украинская сторона вывела россиян, а потом россияне вывели украинцев. Все это фиксировала одна и другая сторона.
Напомним, речь идет об освобождении двух украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.
В ответ Украина передала России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.
Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.
А россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута". 30 июня 2017 года украинский суд взял их под стражу.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, граница, Харьковская область, пограничники, обмен пленными
- На украинско-российской границе нарушителей фиксирует новый «Тритон». ВИДЕО
- Украинцы пытались пронести наркотики в Россию
- За кордон - только пешком: Россия закрывает границу с Украиной (ВИДЕО)
- Оккупанты полностью перекрыли движение через админграницу между Украиной и Крымским полуостровом
- Пограничники России не пропускает фуры из Украины
- Российская съёмочная группа намеренно провоцировала донбасских пограничников (ВИДЕО)
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени