На Харьковщине произошел обмен пленными "2 на 2". В Украину вернулись два пограничника

02.03.2018 12:21

В Украину в результате обмена в формате "2 на 2" вернули двух пограничников, которых в октябре прошлого года задержали на границе с Россией. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает strana.ua.

Сначала украинская сторона вывела россиян, а потом россияне вывели украинцев. Все это фиксировала одна и другая сторона.

Напомним, речь идет об освобождении двух украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня.

В ответ Украина передала России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Напомним, в октябре 2017 года на Сумщине Россия задержала двух украинских пограничников. В Москве их взяли под стражу на два месяца и обвинили в незаконном пересечении границы. В России нашим пограничникам грозило до 6 лет заключения. 26 февраля задержанных в Сумской украинских пограничников перевели из Москвы в Брянск.

А россиян Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба задержали 30 июня 2017-го пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВСУ, на берегу Перекопского залива. Тогда во время допроса военные РФ рассказали, что "выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута". 30 июня 2017 года украинский суд взял их под стражу.