Новый обмен: стало известно, кого Украина получит сегодня из России в обмен на двух сотрудников ФСБ

02.03.2018 10:41

Сегодня Украина проведет с Россией обмен двоих украинских пограничников - Игоря Дзюбака и Богдана Марцоню. Об этом сообщает ТСН.

Обмен должен состояться на пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области на границе с РФ.

Отмечается, что украинская сторона передаст двух офицеров ФСБ - заместителя начальника резервной заставы войсковой части №9930 Аскара Кулуба и начальника кинологической группы той же части Владимира Кузнецова.

Россияне были задержаны 30 июня 2017 года в Херсонской области на берегу Перекопского залива.

Как сообщал "Апостроф", украинских пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоню, которые пропали в октябре 2017 года в Сумской области и были задержаны ФСБ РФ в Брянской области, перевели из Москвы в Брянск.