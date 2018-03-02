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Подарки на 8 Марта: чем порадовать любимых женщин
Близится Международный женский день. И к этому событию мы решили подготовить для вас список интересных подарков.
Цветы
Что бы ни говорили многие представительницы прекрасного пола, а получать цветы приятно всем. Не обязательно дарить роскошный букет. Нет, конечно, если вам хочется - пожалуйста! Но достаточно и маленькой ромашки, подаренной с самого утра, чтобы поднять вашей любимой настроение на целый день.
Если вы не любите срезанные цветы, можно подарить небольшой вазон. Или подарить букет из фруктов и сладостей. Такой подарок будет не только красивым, но и вкусным. И, кстати, вы из него тоже извлечете определенную пользу, так как окрыленная дама сердца наверняка с вами поделится.
Воздушные шары
Еще один вариант, которым можно заменить или дополнить букет. Практически все девочки с малых лет обожают воздушные шары. И даже если вашей возлюбленной уже не совсем 16, ей точно будет приятно окунуться в детство и получить в подарок яркий симпатичный шарик.
Чашки, пижамы и пледы
Идеальным подарком на 8 марта может стать что-то, что покажет вашу заботу. Это могут быть удобные симпатичные домашние носочки или тапочки, мягкая милая пижама или большой плед, в который вы сможете укутаться и вместе смотреть кино.
Также можно подарить чашку, предварительно положив в нее много разных вкусных конфет. Если вручить такой подарок утром, любимая сможет сразу же его опробовать за завтраком.
Что-то нужное
Если вы знаете, что ваша девушка хочет что-то конкретное - смело дарите. Даже если это что-то не совсем похоже на романтический подарок. Подаренный любимым мужчиной классный фен, о котором она недавно вам рассказала, плойка, духи или косметика покажут, что вы обращаете внимание на ее желания не только по праздникам.
Завтрак или ужин
Не только у мужчин путь к сердцу лежит через желудок. Девочки тоже очень любят вкусности, а особенно когда их не нужно готовить самостоятельно. Для этого подарка вам не обязательно быть поваром, достаточно просто купить на завтрак круассанов и кофе в ближайшей кофейне, пока она спит. Или вечером встретить ее с работы с заказанными предварительно суши или пиццей. Пусть это и не будет сделано вашими руками, ей будет приятно, что вы решили сделать ей сюрприз.
Романтический вечер, "как в кино"
Это вариант для тех, у кого в арсенале имеется красивая рубашка или костюм. Представительницы прекрасного пола очень любят парней в строгой одежде. Наверное, все дело в том, что мужчины одеваются так достаточно редко. Влияют и киношные образы красавчиков, которые часто расхаживают в белоснежных рубашках.
Закажите ужин, купите бутылку вина и цветы, наденьте ту самую рубашку, которая "как у красавчика из фильма" - и ваша дама точно не останется равнодушной.
Источник: vesti-ukr.com
Теги: Украина, Донбасс, праздник, сюрприз, подарки, 8 марта
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