- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной: Европа тоже больше не получит российского газа17:22
- Россия намерена снять запрет на транзит товаров из Украины15:42
- Венгерский лоукостер анонсировал авиарейс Харьков-Вена за 700 гривень15:10
- В Украине срочно закрывают все учебные заведения15:00
- Завтра, 3 марта, снегопады вновь накроют Украину14:16
- "У нас есть связь, но двери ногой не открываем": Янукович рассказал о нынешних контактах с Путиным13:15
- На Харьковщине произошел обмен пленными "2 на 2". В Украину вернулись два пограничника 12:21
- Новый обмен: стало известно, кого Украина получит сегодня из России в обмен на двух сотрудников ФСБ10:41
Расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной: Европа тоже больше не получит российского газа
Газовый гигант Российской Федерации, компания «Газпром» начинает процедуру расторжения всех контрактов, которые они ранее заключили с Украиной. Как информирует replyua.net, такое заявление сделал руководитель концерна Алексей Миллер на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Как известно, речь идет, как о контракте на поставку газа потребителям из Украины, так и о договоре на транзит газа в Европу. В Москве поспешили заявить, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы российского концерна.
Согласно словам Миллера, в данном случае речь идет, как о контракте на поставку газа украинским потребителям, так и о соглашении на поставки газа в европейские страны. Глава «Газпрома» пояснил решение о начале расторжения контрактов тем, что решение арбитража Стокгольма нарушило интересы российского газового гиганта.
Миллер заявил: «Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины». При этом он добавил, что «в такой ситуации продолжение действия контрактов для Газпрома является экономически нецелесообразным и невыгодным».
Теги: Украина, Донбасс, Газпром, Европейский союз, Российская Федерация, контракты
- Российские СМИ взбудоражены: украинцы заявили о планах подорвать газопровод РФ. ВИДЕО
- Медведчук: Из-за "Турецкого потока" позиции Украины сильно пошатнутся
- Россию обидел газовый документ
- Историк: Настоящего мира в Украине не будет через несколько лет, мир полностью изменится
- Украина увеличила импорт из ЕС и России
- Жириновский истерично требует «приращения земель» за счет Украины. ВИДЕО
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- В Донецке возле «Амстора» ухудшился сигнал Vodafone. Дончане винят ОБСЕ18:19
- “Путин показывает, что готов к самым жестким мерам”, - Бутусов предрек эскалацию на Донбассе из-за газовой блокады18:01
- С начала АТО на Донбассе погибли 2382 украинских военных17:39
- На Донбассе погиб военный, еще двое ранены21:37
- ОРДО для восстановлении Vodafone: «налажены прямые контакты»21:15
- В «ДНР» заявили, что запустили базовые станции стандарта 4G20:56
- В Донецке убили женщину20:56
- На Донбассе в реультате обстрелов из запрещенного вооружения погиб украинский военный20:33
- Янукович продал две шахты в Донбассе - СМИ20:07
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Восстановлена подача воды на Донбассе18:55
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- У Путина заявили: «бомбардировки на Донбассе могут стать страшной реальностью, сотни погибших»
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Гиркин предлагает расстрелять Захарченко и Суркова: бывший главарь "ДНР" рассказал о крупном конфликте в Донецке
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Скандальный указ Захарченко привел к первой трагедии в "ДНР": жители Донбасса открыто проклинают главаря боевиков
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ближайший соратник Захарченко Ташкент "завербован" СБУ? В России сообщили, кто разваливает "ДНР" изнутри по заказу Украины. ВИДЕО
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени