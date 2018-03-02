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Россия намерена снять запрет на транзит товаров из Украины
В РФ придумывают новый механизм, который оградит страну от "санкционки". Новый порядок транзита товаров мог бы решить проблему перевозки "санкционной" продукции из Украины и ЕС через территорию России. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает segodnya.ua.
"Если этот порядок будет обеспечен системой полной прослеживаемости, тогда мы сможем обеспечить транзит для участников внешнеторговой деятельности, и грузы из Украины, из стран Евразийского экономического союза, Европейского Союза смогут через территорию РФ проходить беспрепятственно, без каких-либо осложнений, но при условии полной прослеживаемлсти", – сказал российский чиновник.
Он напомнил, что в России действует запрет на транзит из Украины через территорию РФ.
"По сути, это сопряжено с запретом на ввоз целой группы товаров по контрсанкционной тематике. Тем не менее, предлагаю, чтобы мы с нашими партнерами по ЕврАзЭс как можно быстрее согласовали новый порядок транзита. ... Мы должны видеть – откуда, какой товар, где он закончил свое движение и каким образом он передан для реализации", – сказал первый вице-премьер.
Он предложил на первом этапе обеспечить "полный механизм прослеживаемости по товарам, которые завозятся на территорию ЕврАзЭС".
"Буквально через полгода после этого необходимо обеспечить механизм прослеживаемости и товаров, которые производятся в одной из стран ЕврАзЭС и перетекают для потребления в другую страну ЕврАзЭС", – сказал он.
Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин продлил на полгода транзитные ограничения для украинских грузов.
Как известно, Украина подала иск об ограничении транзита против РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО). Взаимные торговые ограничения между Украиной и
Россией были введены в январе 2016 года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой-2016 был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.
В июле 2016 года Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ЕС, транзит, ВТО, товар
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