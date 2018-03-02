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В Украине запретили новокаин
Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу и использование одной из серий популярного препарата "Новокаин" украинского производства. Об этом сообщает пресс-служба Гослекслужбы.
Согласно данным ведомства, поступило сообщение от ГП "Государственный экспертный центр МОЗ Украины" о летальном исходе после применения украинского препарата "Новокаин-Дарница" (раствор для инъекций 5мг/мл по 5 мл в ампуле, по 10 ампул в коробке) украинского производства серии VU181217.
В связи с этим Гослекслужба до выяснения обстоятельств и до последующего распоряжения ввела временный запрет на использование и реализацию данной серии препарата украинского производителя и обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию или использование этого лекарства временно поместить его на карантин.
Теги: Украина, Донбасс, запрет, препарат
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