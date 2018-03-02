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Венгерский лоукостер анонсировал авиарейс Харьков-Вена за 700 гривень
02.03.2018 15:10
Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air открывает прямой рейс из Харькова в Вену в рамках расширения маршрутов со своего нового хаба в австрийской столице, сообщает ТСН.
Билеты уже можно приобрести в системе бронирования. Дата начала полетов – 25 ноября.
Так, участники дисконтной программы могут купить перелет категории "базовый" за 699 грн (в стоимость входит только ручная кладь). Обычная цена - 1009 грн. Обратно можно вернуться по такой же цене.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: в воскресенье и среду. А с марта 2019 года - трижды в неделю: во вторник, четверг и субботу.
Из Вены этой авиакомпанией можно будет долететь до Милана, Ниццы, Лиссабона, Мадрида, Катании, Мальме, Стокгольма и Рейкьявика.
Теги: Харьков, Вена, рейс, самолет
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