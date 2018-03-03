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Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию

03.03.2018 11:03
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Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию

Сегодня, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине. В "Укртрансгазе", в ходе проверки уровня обеспечения украинцев газом, глава государства также отметил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в Евросоюз.

"Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. На сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт", - сказал президент.

Он также сообщил о том, что вчера, 2 марта, Украина сократила потребление газа на 25 млн куб.м (14%).

"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", - добавил Порошенко.

Также Порошенко сообщил о том, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС. По его словам, Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации с "Газпромом". Российскому монополисту, по словам Порошенко, не только придется выполнить решение Стокгольмского арбитража, но и компенсировать потери.

В свою очередь представители "Укртрансгаза" продемонстрировали президенту, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.

О новом витке газовый войны читайте в материале Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар.



Теги: Украина, Россия, президент, Европа, газ, Порошенко
 
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