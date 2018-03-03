- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- С воинами АТО работают психологи18:41
- Верховный Суд может принять важнейшее решение для переселенцев12:27
- Во время "зачистки" палаточного городка у стен Верховной Рады нашли боеприпасы и произвели массовые задержания11:43
- Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию11:03
- Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар08:24
- Киев: полиция "зачистила" палаточный город под стенами парламента07:52
- Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору07:35
- Тымчук о небоевых потерях в ВСУ: Кто-то врёт07:03
Газовый конфликт: Порошенко рассказал, как устояла Украина, и что ждет Россию
Сегодня, 3 марта, президент Украины Петр Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением в Украине. В "Укртрансгазе", в ходе проверки уровня обеспечения украинцев газом, глава государства также отметил, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа в Евросоюз.
"Можем сказать, что критическая ситуация уже позади. На сегодняшнее утро мы имеем резкое увеличение поставок газа из Европейского союза: поставки газа из Польши, поставки газа из Словакии, поставки газа из Венгрии. И весь дефицит по состоянию на 10:20 часов полностью покрыт", - сказал президент.
Он также сообщил о том, что вчера, 2 марта, Украина сократила потребление газа на 25 млн куб.м (14%).
"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт", - добавил Порошенко.
Также Порошенко сообщил о том, что Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС. По его словам, Киев проинформировал всех европейских партнеров о сложившейся ситуации с "Газпромом". Российскому монополисту, по словам Порошенко, не только придется выполнить решение Стокгольмского арбитража, но и компенсировать потери.
В свою очередь представители "Укртрансгаза" продемонстрировали президенту, что давление на входе в ГТС Украины со стороны России ниже контрактных значений, тогда как давление на выходе из украинской ГТС в сторону ЕС даже несколько выше необходимого.
О новом витке газовый войны читайте в материале Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар.
Теги: Украина, Россия, президент, Европа, газ, Порошенко
- Нафтогазу разрешили покупать газ без тендеров
- Кто на коне в газовой войне
- Янукович пообещал быть надежным партнером России
- Украина хочет экспортировать туркменский газ в Европу. Цена вопроса - российская ГТС
- Янукович хочет газотранспортный консорциум с Европой и Россией
- Янукович надеется, что Украина получит новую цену на газ до конца года
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Оккупанты Донбасса готовят удар?22:20
- Правоохранители подконтрольной Донетчины раскрыли 122 преступления, совершенные в ОРДО22:00
- Волкер рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс21:40
- Стало известно, кто будет пытаться пробиться в Донбасскую Лигу Смеха21:20
- Ходаковский сообщил, чего не хватает оккупантам Донбасса21:01
- Министр обороны Украины рассказал о миротворцах для Донбасса20:40
- Захарченко хочет поставить "в ружье" всех мужчин до 55 лет?20:27
- Будни ОРДО: после "национализации" люди лишились зарплаты20:08
- Оккупанты Донбасса "засветили" бронетехнику19:50
- Стихия не смогла остановить поезда на Донбассе19:42
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- Ходаковский: При попытке ввести миротворческий контингент на условиях запада мы выйдем из-под управления и объявим собственную войну
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Соцсети сообщают приятные новости о донбасских пунктах пропуска