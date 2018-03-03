- Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар08:24
- Киев: полиция "зачистила" палаточный город под стенами парламента07:52
- Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору07:35
- Тымчук о небоевых потерях в ВСУ: Кто-то врёт07:03
- В Украине запретили новокаин19:40
- С 5 марта на Донбассе вероятно будет объявлено перемирие19:20
- Расторжения контрактов «Газпрома» с Украиной: Европа тоже больше не получит российского газа17:22
- Россия намерена снять запрет на транзит товаров из Украины15:42
- Венгерский лоукостер анонсировал авиарейс Харьков-Вена за 700 гривень15:10
- В Украине срочно закрывают все учебные заведения15:00
Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар
После демарша от "Газпрома" Украина начала закупать газ в ЕС и ввела режим экономии голубого топлива.
Очередной газовый конфликт вспыхнул после того, как 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" по иску к "Газпрому". "Нафтогаз" добился компенсации в сумме 4,63 млрд долл. за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. Также "Газпром" должен оплатить 2,56 млрд долл. в пользу "Нафтогаза". За задолженность будут начислять проценты - 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.
1 марта в "Газпроме" сообщили, что "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта. Одновременно "Газпром" вернул деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного договора с действующим контрактом. В "Нафтогазе" назвали отказ "Газпрома" от поставок газа нарушением договора и невыполнением решения арбитража.
2 марта НАК призвал украинцев снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса для экономии потребления газа. Минэнергоугля перевело генерирующие компании с газа на мазут, приостановило работу детсадов, школ и вузов, а также рекомендовало пересмотреть план действий производственных объектов для экономии газовых ресурсов.
Губернатор Донецкой области Павел Жебривский выступил с настоящим воззванием.
"Уважаемые жители Донетчины! Кремль в очередной раз провоцирует Украины и бросает вызов цивилизованному миру, отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитражного суда, - написал Жебривский на своей странице в Фейсбуке вчера около семи вечера. - Несмотря на четкое решение арбитража, отклонившего требования Газпрома и обязавшего его выплатить компенсацию за недопоставленные объемы газа, Газпром снизил давление в газопроводах на своей стороне системы на 20 процентов, чтобы дискредитировать Украину".
По словам главы ОГА, чтобы разрушить планы Кремля, на этот раз достаточно лишь на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус.
"Я как руководитель Донецкой облгосадминистрации обращаюсь к руководителям общин, предприятий, учреждений и к каждому жителю Донетчины: не тратьте газ бесполезно, по возможности - прикрутите отопления на один градус. Соответствующие телефонограммы на города разослали и департаменты и управления ДонОГА, - отмечает Жебривский. - Мы неоднократно доказывали, что сплотившись, нам по силам разрушить планы Кремля и остановить агрессора"
С сегодняшнего дня, 3 марта, в 5 раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС. Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, такая мера нужна для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста "Газпрома".
По словам Витренко, закупки в Европе будут иметь гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от "Газпрома". Он также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что является надежным партнером.
Официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила: "Поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Мы ожидаем, что "Газпром" будет поставлять газ в украинский транзитный трубопровод в соответствии с решением Стокгольмского арбитража". По ее словам, Россия должна доказать, что является надежным поставщиком газа.
Глава украинского Кабмина Владимир Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта.
Теги: Украина, Россия, конфликт, газ
- Путин без сигналов и в ловушке
- Россия и Украина продолжают сжигать мосты
- Украине прочат сложный и конфликтный год
- Президент обещает посоветоваться с украинцами по поводу вступления в ЕврАзЭС
- Украина продолжит переговоры с Россией по газовому консорциуму на этой неделе
- Азаров: Украина не будет повышать тарифы до переговоров по газу с Россией
- Часть Донетчины осталась без света09:34
- От боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться09:24
- В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ09:19
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы09:09
- Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек08:58
- Порошенко поздравил снайпера, который уничтожал и спасал в зоне АТО08:47
- Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников08:42
- В Горловке пылала многоэтажка08:15
- Трассирующие пули наделали беды на Донбассе08:11
- В "ДНР" назвали причину прекращения работы Донецкой фильтровальной станция08:05
- Часть Донетчины осталась без света09:34
- От боевиков "ДНР" требуют лучше маскироваться09:24
- В "ДНР" поступят опасные для ВСУ новинки из РФ09:19
- На донбасских КПВВ поймали 10 боевиков и остановили грузы на миллионы09:09
- Линию разграничения штурмовали почти 28 тысяч человек08:58
- Порошенко поздравил снайпера, который уничтожал и спасал в зоне АТО08:47
- Донецкую область будут оберегать от ударов непогоды и преступников08:42
- Газовый конфликт: Россия давит, Украина держит удар08:24
- В Горловке пылала многоэтажка08:15
- Трассирующие пули наделали беды на Донбассе08:11
- Названа неожиданная причина высокого артериального давления18:36
- "Черный" март для российских олигархов, или О чем США сигнализируют Кремлю19:18
- Мифы о микроволновке, в которые пора перестать верить18:53
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!14:12
- Путин сольет Донбасс после выборов?11:59
- Что будет, ели переселенец сменит прописку11:24
- Как за три недели сбросить 10 килограммов11:02
- Грипп опасен для мозга: ученые пришли к неожиданному выводу17:38
- Самые опасные: эти пять лекарств убивают ваше сердце15:50
- В березні буде шалена магнітна буря, названо дату удару: що робити14:00
- Путин откровенно сказал, за сколько “продаст” Донбасс, позволив ввести туда миротворцев
- Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат. Неожиданно!
- Украинских пенсионеров избавят от большой несправедливости, суд вынес судьбоносное решение
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- «Друзья, вас продолжают обманывать»: В ОРДО показали узел связи «Водафон»
- Характер женщины по её имени
- Переселенцы возмущены проверками СБУ
- Захарченко может не поздоровиться: боевик своим приказом "спалил" Кремль
- Опасность для жителей Донецка: в Киевском районе оцепление «ГАИ» и боевиков с автоматами
- В «ДНР» проверяют тех, кто имеет родственников на территории Украины