Киев: полиция "зачистила" палаточный город под стенами парламента

03.03.2018 07:52

Сегодня, 3 марта, глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что в соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия у ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств.



"Препятствования этим следственным действиям прекращаются в соответствии с законом", - предупредил Шевченко.



Ранее стало известно, что под Верховной Радой начали частичный демонтаж палаточного городка, который установили здесь еще в середине октября 2017 года. Демонтаж связан в том числе с тем, что парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Чего и добивались демонстранты.



Палатки были убраны, но не все. Сегодня силовики добрались до остальных. Один из организаторов протестов – эпатажный экс-комбат и действующий нардеп Семен Семенченко – заявил о штурме и призывал к сопротивлению.