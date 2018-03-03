Порошенко о новых санкциях против РФ: Это четкий сигнал агрессору

03.03.2018 07:35

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год введенные в 2014 году санкции в отношении России за ее агрессию в Украине. Документ опубликован на сайте Белого дома.



Имеются в виду указ №13660 от 6 марта 2014 года – о санкциях и заморозке активов частных и юридических лиц, ответственных за "подрыв демократических процессов и институтов в Украине, а также за угрозу ее миру, безопасности, суверенитету и территориальной целостности"; указ №13661 от 16 марта 2014 года – о блокировании активов частных лиц или организаций, связанных с российским правительством; указ №13662 от 20 марта 2014 года – о секторальных санкциях в отношении российских энергетических, металлургических, машиностроительных и горнодобывающих предприятий, а также указ №13685 от 19 декабря 2014 года – о санкциях в отношении Крыма.



За время каденции Трампа это первое продление действия антироссийских санкций, введенных его предшественником Бараком Обамой.



"Основанием являются попытки России аннексировать Крым и использования силы в Украине. Это - продолжает представлять нетипичную и необычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в письме за подписью Трампа.

"Приветствую решение президента Дональда Трампа продлить действие американских санкций против России, - отреагировал на это решение президент Украины Петр Порошенко. - Это четкий сигнал агрессору, что действие ограничительных мер будет продолжаться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины. Ни пропаганда, ни бряцанье оружием, ни энергетический шантаж не разрушат проукраинскую коалицию".



Напомним, что 26 января США обнародовали расширенный список лиц и организаций России, а также оккупированных территорий Украины, на которые распространяются санкции. В частности, в санкционный список попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, компания олигарха времен Януковича Сергея Курченко "Газ-Альянс", российские компании "Технопромэкспорт" и "Силовые машины", которые занимались поставками турбин Siemens в оккупированный Крым.



Отметим, что в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после того, как Россия аннексировала украинской полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.