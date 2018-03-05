Безналичная экономика. Как украинцы осваивают электронные деньги

05.03.2018 16:14

Украинцы идут в ногу со временем и все чаще выбирают безналичку. По данным Национального банка, на начало 2018 года доля безналичных расчетов в общем объеме достигла почти 40%. Почему украинцы отказываются от наличных в пользу платежной карточки, разбирались наши эксперты.





Тренды цифровой экономики

В январе этого года правительство одобрило Концепцию развития цифровой экономики, то есть такой, которая базируется на компьютерных технологиях и глобальной сети интернет. В документе говорится об амбициозных планах покрытия до 2020 года более 70-80% территории Украины широкополосным интернетом, цифровизацию образования, медицины, транспорта и общественной безопасности. Особое место в концепции занимает безналичная экономика.

По словам министра экономического развития и торговли Степана Кубива, с точки зрения пользы для государства, безналичные расчеты способствуют выведению экономики из тени, в частности, уменьшая объемы зарплат в конвертах. Что касается преимуществ для населения, то безналичные операции быстрые и удобные. Ведь благодаря банковской карточке оплатить покупку или услугу можно в удобное время и из любого места, не тратя время на дорогу, пробки или очереди. Однако главное преимущество безналичных расчетов для украинцев – их безопасность.

«Завладеть деньгами на карте – гораздо сложнее. Нужно знать пароль, кодовое слово. Даже если карту украли – рассчитаться ею будет сложно. Ведь каждую операцию, например, в интернете, банк подтверждает специальным кодом, который приходит на телефон владельца карты. А самое главное, карту можно в любой момент заблокировать», – объясняет председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Поэтому граждане все чаще пользуются безналом. По подсчетам НБУ, в прошлом году украинцы совершили 2,3 млрд операций с использованием платежных карточек на сумму 835 млрд гривен. Самые популярные – расчеты в магазинах и интернете, переводы денег с карты на карту. Через банк начисляют заработную плату, пенсии, стипендии, пособия при рождении ребенка. Количество операций растет по мере увеличения количества карт. На начало 2018 года количество активных платежных карт достигло 35 млн штук и, по прогнозам правительства, будет расти дальше.

Где воспользоваться безналичкой?

Переход к безналичной экономике – процесс небыстрый. По мнению представителей НБУ, проще всего отказаться от расчета наличными в транспорте, торговле и сфере услуг. Собственно, ряд украинских городов уже делает шаги в этом направлении, в частности, вводя электронный билет. Так, осенью прошлого года Житомир стал первым городом, где в транспорте можно рассчитаться банковской карточкой. По информации местных властей, услуга пользуется спросом, и среднемесячный прирост активных пользователей достигает 50%. Электронные билеты в общественном транспорте уже работают в Тернополе, Харькове, Хмельницком, Мариуполе и Белой Церкви. Еще ряд украинских городов планирует запустить технологию до конца года. Расплатиться безналом можно в киевском метро, ​​однако, единый электронный билет для всех видов наземного транспорта в столице введут не раньше середины 2018 года.

«Общественный транспорт – это, на мой взгляд, сфера, которая может невероятно сильно повлиять на популяризацию карточных расчетов», – считает координатор комитета по электронным платежам Европейской Бизнес Ассоциации Евгений Веремийченко.

Кроме того, введение электронного билета позволяет увидеть реальный пассажиропоток и проверить обоснованность стоимости проезда.

Другим примером использования безналички в повседневной жизни является оплата коммунальных услуг. Такая интернет-услуга сейчас есть практически у всех банков. Чтобы проводить платежи онлайн, нужен карточный счет и настройки личного кабинета. Также понадобятся квитанции с расчетным счетом, номером соглашения и контрольной суммой.

Интересно, что некоторые города централизованно договариваются с банками об оплате коммунальных услуг для населения. Так, например, Львовский городской совет подписал соглашения с «Приватбанком», «Мегабанком» и «Райффайзен банком Аваль». Горожане могут платить за жилищно-коммунальные услуги в этих банках на основе регулярного платежа, то есть банк ежемесячно будет снимать с карточки сумму за предоставленные услуги.

Собственно, автоматическая система оплаты за коммунальные услуги является успешной мировой практикой и работает в странах ЕС уже более 10 лет. Например, в Австрии применяется практика фиксированной суммы при оплате коммунальных услуг, аренде жилья и даже покупке медицинской страховки. Эксперты отмечают, что такой уровень применения безналички и является целью цифровизации Украины. Об этом же в ноябре прошлого года на саммите «Восточного партнерства» заявил Президент Петр Порошенко, подчеркнув стремления Украины интегрироваться в единый цифровой рынок ЕС.

Безналичный бизнес

Возможности безналичных расчетов в Украине расширяются ежегодно. Только за прошлый год количество предприятий торговли и сферы услуг, которые предоставляют своим клиентам возможность рассчитываться без наличных, возросла до 175 тысяч единиц, а сеть платежных терминалов увеличилось до 252 тысяч. И хотя эксперты отмечают положительный рост платежной инфраструктуры, по сравнению с развитыми европейскими экономиками этого недостаточно. Председатель правления «Укрсоцбанка» Тамара Савощенко уверена, что, учитывая количество населения, Украине нужно в 4 раза больше терминалов.

Налаживать безналичные расчеты предпринимателей поощряют и в правительстве. Так, Министерство экономического развития и торговли начало общественное обсуждение проекта постановления, которое обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу по безналу. Проект не требует обязательной установки платежных терминалов, разрешая расчеты через интернет-банкинг, онлайн-сервисы, с использованием QR-кода или через перевод с карты на карту. Главное – предоставлять клиентам выбор платить наличными или без. Если проект постановления будет принят, предприниматели будут иметь срок до 2020 года, чтобы ввести безналичную оплату. И хотя мнения относительно инициативы разделились, большинство предпринимателей соглашается, что электронные деньги – это требование времени.

«Люди должны иметь возможность рассчитываться карточками как в магазинах, так и на рынке. Раз ты торгуешь, то должен предоставить человеку услуги. Было время, когда люди противились карточкам, хотели только наличные. А теперь привыкли, потому что это удобно. Даже пенсии на карточки приходят», – поддерживает идею председатель совета предпринимателей при Ивано-Франковском горсовете Петр Строич.

Конечно, несмотря на увеличение популярности безналичных платежей, бумажные деньги в Украине все еще остаются вне конкуренции. Чтобы изменить ситуацию, необходимо дальше расширять платежную инфраструктуру и информировать население о преимуществах безналичных расчетов.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля